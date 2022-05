Battlefield 2042 : DICE annonce que le mode Hazard Zone ne sera plus mis à jour

Battlefield 2042 espère enfin se relancer avec l’arrivée de sa Saison 1, qui a été repoussée de plusieurs mois, mais il doit encore faire des sacrifices pour mieux se reconcentrer sur ce qui marche. C’est pourquoi DICE a récemment renoncé au mode Percée à 128 joueurs et joueuses, lui préférant sa version à 64 participants seulement, et on apprend aujourd’hui qu’un autre mode est sur le point d’être abandonné, à savoir le mode Hazard Zone.

Clap de fin pour Hazard Zone

Dans un billet de blog présentant l’avenir du jeu, avec des détails sur la Saison 1 qui arrivera dès le mois de juin, DICE prévient que le mode Hazard Zone ne sera plus mis à jour par la suite, et qu’il ne recevra plus de nouveautés, même s’il restera jouable :

« Nous tous dans l’équipe avions une grande ambition et de grands espoirs pour cette nouvelle expérience Battlefield tout au long de notre développement, mais nous sommes les premiers à reconnaître qu’elle n’a pas trouvé sa place dans Battlefield 2042 et que bénéficierons grandement de nous focaliser et de concentrer notre énergie sur les modes avec lesquels vous vous jouez le plus.

Hazard Zone fera toujours partie de l’expérience, nous ne le désactivons pas, mais au-delà de la résolution d’erreurs critiques et des comportements étranges qui pourraient apparaître à l’avenir, nous ne développons plus activement de nouvelles expériences ou du contenu pour le mode, et vous constaterez que les cartes que nous publierons au fil de nos saisons ne seront pas prises en charge dans Hazard Zone. »

Battlefield 2042 a donc choisi de s’épurer un peu avant l’arrivée de son nouveau contenu, qui devrait soit relancer le titre, soit l’enterrer définitivement. Réponse dès le mois de juin avec le lancement de la Saison 1.