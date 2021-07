Battlefield 1 et V offerts pour les membres Amazon Prime Gaming

Un peu à la manière du PlayStation Plus ou des Games with Gold, Amazon « offre » régulièrement des jeux à ses abonnés Prime. On a récemment eu droit à des classiques de LucasArts pour l’été par exemple. Cette fois, le géant va nous permettre de mettre la main sur deux Battlefield relativement récents, parfait pour anticiper le prochain volet.

A récupérer pendant un temps limité

Dès aujourd’hui et jusqu’au 4 août, les abonnés pourront récupérer Battlefield 1 dans le cadre du programme Prime Gaming. Puis, dès le 2 août et jusqu’au 1er octobre, ce sera au tour de Battlefield V d’être à disposition des membres. Les deux jeux pourront être ajoutés dans leur version standard et ils seront ensuite à vous à vie.

Pour récupérer ces jeux, s’abonner ou tester l’offre gratuite 30 jours, il suffit de se rendre sur la page Amazon Prime Gaming et d’aller récupérer les titres gratuits. Quant à Battlefield 2042, le prochain épisode, il sortira le 22 octobre et sera présenté demain, ce 22 juillet à l’occasion de la conférence Electronic Arts.