Battlefield 2042 : EA et DICE annonce la fin du mode Percée à 128 joueurs/joueuses

Commercialisé sur PC et consoles depuis fin 2021, Battlefield 2042 éprouve bien des difficultés à redorer son blason auprès du public. Cependant, Electronic Arts n’est pas encore prêt à faire une croix sur le jeu puisque, dans le cadre de la présentation de son dernier bilan financier la semaine dernière, son président Andrew Wilson avait déclaré avoir une vision à long terme pour celui-ci et la licence de manière générale.

Et, apparemment, l’éditeur américain et DICE sont arrivés à la conclusion que cet avenir n’était possible qu’en se passant du mode Percée à 128 joueurs/joueuses. D’après l’article publié plus tôt cette semaine sur le site officiel du FPS dévoilant les divers ajustements et correctifs apportés par la mise à jour 4.1 déployée dès aujourd’hui sur toutes les plateformes, « Percée 128 a été retirée de la liste des options sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S ».

Lancement de la Saison 1 début juin

Afin de justifier ce choix, les développeurs déclarent que « lorsque nous avons examiné les expériences disponibles dans All-Out Warfare, nous avons remarqué que la version 128 joueurs était plus adaptée au mode Conquête et ses vastes espaces, qui se prête mieux à la dimension bac à sable. En mode Percée à 128 joueurs, l’utilité et l’impact d’un joueur ou d’une escouade sur le déroulement de la partie sont limités par l’intensité du chaos. »

Par conséquent, « nous en avons conclu que la version 64 joueurs de Percée représentait une expérience plus tactique. Réduire le nombre de joueurs permet d’atténuer le chaos de l’expérience et, grâce à la réduction du nombre de véhicules de combat disponibles, vous serez en mesure de tenir la ligne de front plus efficacement. Vous aurez également plus d’espace pour travailler ensemble et remplir votre fonction individuelle. […] Nous pensons que limiter Percée à 64 joueurs réinstaurera le rythme qui favorise le travail d’équipe et le jeu d’objectif. »

Suite à ce changement majeur, le studio britannique a également pris une autre décision. En mode Percée 64 sur PC et consoles next-gen, les batailles sur les maps Décharge, Manifeste, Orbital et Kaléidoscope se dérouleront sur les versions dont la taille pouvait accueillir jusqu’à 128 joueurs/joueuses tandis que les affrontements sur les cartes Sablier, Rupture et Renouveau auront lieu sur les versions 64 joueurs/joueuses.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Notez que le patch 4.1 est à priori la dernière mise à jour déployée par l’équipe de conception avant le lancement de la Saison 1 prévu début juin.