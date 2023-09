Banishers: Ghosts of New Eden refait les présentations dans une vidéo de gameplay

Une histoire d’amour damnée

Le studio français DON’T NOD a une fin d’année bien chargée puisqu’en plus de l’original Jusant fin octobre, l’équipe prévoit également de commercialiser Banishers: Ghosts of New Eden en collaboration avec Focus Entertainment, avec qui ils avaient déjà collaboré pour le sympathique Vampyr. Ce nouvel Action RPG s’était déjà pas mal dévoilé, notamment avec 14 minutes de gameplay il y a quelques semaines. Mais c’était sans compter sur cette nouvelle bande-annonce.

Encore une fois, rien de vraiment nouveau mais une vue d’ensemble qui rappelle les forces attendues du jeu : on y suivra deux amants maudits, Red Mac Raith et Antea Duarta, qui vont mener une quête personnelle pour ramener cette dernière à la vie. Si le scénario nous fera suivre ce duo, cela se ressentira aussi dans le gameplay où les deux pourront intervenir. Idéal pour faire face aux esprits et aux monstruosités que l’on va rencontrer. On aura également des choix de dialogue, qui vont impacter quelques éléments de progression, et des composantes de RPG, avec la possibilité d’améliorer nos personnages, notamment avec un léger système d’équipement et de statistiques.

Rappelons que Banishers: Ghosts of New Eden est prévu pour le 7 novembre 2023. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et proposera une édition collector. Pour en savoir encore un peu plus, sachez que l’on avait pu y joué en avant-première, l’occasion de vous proposer un premier avis, aussi bien sur notre site qu’en vidéo.