Le prochain jeu de DON’T NOD, Banishers: Ghosts of New Eden, sortira le 7 novembre prochain

Un jeu de plus pour la fin d’année

Un nouveau trailer vient d’être publié pour le jeu, ayant surtout pour but de nous annoncer la date de sortie de ce dernier. Banishers: Ghost of New Eden sera donc disponible dès le 7 novembre prochain. Au moins, il a le bon goût d’éviter le tunnel de sorties de septembre-octobre à quelques jours près.

Il nous racontera l’histoire d’Antea et Red, un couple de Banishers qui va être embarqué dans une terrible histoire puisque Antea va disparaitre avant de revenir aider son amour de toujours sous la forme d’un esprit, tout cela dans le but de traquer les esprits qui hantent New Eden.

Banishers: Ghosts of New Eden sera disponible PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, le titre aura aussi droit à une édition collector tarifée à 199 € et vendue sur le site officiel de Focus, contenant :

Le jeu avec une jaquette exclusive

Une statuette séparable de Red et Antea

L’artbook officiel du jeu de 128 pages

Un steelbook

Deux bagues sigillaires Banishers

Le DLC Wanderer Set inclus