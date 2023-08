L’action RPG Banishers: Ghosts of New Eden de Don’t Nod (Vampyr) dévoile 14 minutes de gameplay

Deux amants maudits, liés à jamais ?

On ne peut pas dire le contraire, DON’T NOD est décidément bien en forme : après la sortie de Harmony: The Fall of Reverie, l’arrivée prochaine de Jusant, et bientôt, la sortie de Banishers: Ghosts of New Eden, le studio français ne semble pas s’arrêter, surtout que d’autres projets ont déjà été annoncés. Cette fois-ci, c’est l’Action RPG qui est mis en avant, probablement le titre le plus ambitieux de leur catalogue actuel et annoncé. Un titre en collaboration avec Focus Entertainment, qui avait déjà coopéré pour la commercialisation de Vampyr.

L’éditeur nous avait promis une présentation cette semaine : le titre se présente ainsi avec plus de 14 minutes de gameplay, permettant un bel aperçu de ce qui nous attend dans cette aventure. Rappelons qu’il s’agit d’un Action RPG où l’on y suit les aventures de deux amants, Antea et Red, qui sont également des Banishers. Malheureusement, Antea va rapidement devenir un esprit et le couple sera bien décidé à trouver une solution pour la ramener à la vie, tout en traquant en duo les autres êtres immatériels.

Banishers: Ghosts of New Eden est prévu pour le 7 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que nous avons pu mettre la main dessus, sur une portion plus vaste que celle présentée aujourd’hui, l’occasion de vous partager un premier avis. Le jeu est déjà disponible en précommande, avec notamment une édition collector.