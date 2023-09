Banishers: Ghosts of New Eden : On a joué à l’Action RPG de Don’t Nod (Vampyr), notre avis en vidéo

Nous avons pu jouer durant deux heures à la prochaine collaboration entre Don’t Nod et l’éditeur français Focus Entertainment, le temps nécessaire pour vous livrer un premier avis sur cette nouvelle licence qui mérite sans doute le coup d’œil, surtout au milieu de toutes ces suites et grosses franchises prévues pour la fin d’année. On revient en vidéo sur ce qui nous a séduit, ainsi que sur nos craintes à propos du titre.

Banishers: Ghosts of New Eden est prévu pour le 7 novembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande, avec notamment une édition collector.