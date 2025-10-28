Avec Loulan: The Cursed Sand, le PlayStation China Hero Project accouche d’un nouveau projet à suivre de près

Après les sables oubliés, les sables maudits

Dans Loulan: The Cursed Sand, vous incarnez un garde amoureux de la princesse disparue du royaume de Loulan, qui est plongé en plein chaos. Comme si cela ne suffisait pas, notre héros est victime d’une malédiction, réduit à l’état de squelette qui peut aussi changer de forme pour adopter un corps fait de sable.

Il faut alors switcher entre les deux corps pour profiter de leurs avantages contre certains ennemis puissants ou pour résoudre quelques énigmes sur le chemin. Le titre est présenté comme un action-RPG avec une caméra à la hack’n slash, qui rappelle parfois les angles des premiers God of War. On en découvre un peu plus dans une première bande-annonce qui met l’action sur l’action et sur la mobilité et la puissance de notre protagoniste.

Annoncé en juillet 2024, le projet semble enfin prendre forme et le studio ChillyRoom précise que Loulan: The Cursed Sand sera disponible sur PlayStation 5 en plus du PC via Steam et l’Epic Games Store. En revanche, il faudra se montrer patients, puisque le studio n’a pas encore voulu préciser de date de sortie pour le jeu.