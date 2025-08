Aux Portes des Éternités, premier coup d’œil sur la nouvelle extension de Magic the Gathering

Premières aventures dans l’espace

Aux Portes des Éternités ne déroge pas à cette règle nouvellement instaurée. Ici on a affaire à un set qui se déroule dans l’espace, inspiré des meilleurs Space Operas. Cependant Magic The Gathering n’embrasse pas totalement la science-fiction et reste proche de ses racines en proposant plutôt ce qu’on appelle de la science-fantasy. Qui, comme son nom l’indique, mélange les deux genres, en mettant dans l’espace des créatures issues de la fantasy comme des dragons et en équipant les protagonistes d’armes de corps à corps très classiques (avec un petit supplément lumière sur les lames bien entendu).

Tout un tas de races aliens

Comme souvent, les couleurs contiennent chacune leurs propres factions. Souvent représentées par de nouvelles races aliens qui parfois reprennent certaines apparences déjà connues d’espèces de Magic The Gathering.

Les Kavs

Tout simplement des Kavrus version spatiale. Ces gros lézards récurrents de Magic The Gathering, habituellement encore au stade d’animaux sauvages, sont ici une espèce alien à part entière avec leur planète et leur gouvernement. Ce sont une grande partie des créatures rouges.

Les Astelli

Des anges volant dans l’espace, un concept plutôt stylé et plutôt bien accompli ici. Ils font partie des créatures les plus anciennes du plan, on en trouve quelques-uns dans leur couleur de prédilection, le blanc.

Les Eumidiens

On sort un peu des classiques avec les Eumidiens qui sont une race d’insectes humanoïdes. Beaucoup plus proches de la nature que le reste de ce set très technologique, ils sont bien évidemment présents dans les decks verts.

Les Illvoï

Les créatures bleues sont les Illvois, des genres de méduses géantes très ingénieuses. Parfait pour représenter à la fois la couleur de l’eau et de l’intelligence.

Les Drix

Que serait un univers de Science-Fantasy sans une race plus ancienne que toutes les autres ayant une technologie unique que personne ne comprend. Les Drix prennent ce rôle ici, même si, très peu présents sur les cartes, ils sont un peu à l’écart de tout ce qui est mentionné au-dessus.

Les Humains

Bien sûr la majorité des cartes du set représentent des humains et comme d’habitude, ils sont en guerre. Dans Aux Portes des Éternités, les humains sont découpés en deux factions principales et pour bien représenter leur divergence d’opinion, ils sont dans des couleurs diamétralement opposées. La Compagnie Indépendante Solétoile obtient des cartes blanches tandis que les adeptes du Monoïsme se montrent sur les cartes noires.

Les Mecans

Tous les groupes citées avant ont des Mecans. L’appellation qui a été choisie pour représenter tous les robots et les androïdes du set, et il y en a beaucoup.

Des Vaisseaux…

Dans cette ambiance spatiale, on se retrouve mécaniquement avec un set contenant beaucoup d’artefacts et quelques nouvelles mécaniques. Par exemple les cartes avec Hyperespace peuvent être jouées pour un coût moindre en échange duquel, elles auront célérité mais seront exilées à la fin de votre tour, parfait avec les créatures ayant un effet immédiat. De plus vous pourrez les rejouer normalement depuis l’exil les tours suivants.

En plus de cela, un nouveau type de cartes a été inventé, les Vaisseaux Spatiaux (et les Planètes si ce sont des terrains). Ils ont le mot-clé Station qui permet d’activer des effets ou de les transformer en créature en engageant des créatures d’une certaine puissance. Cela rappelle les véhicules à la seule différence qu’ici vous ne devez pas conduire le vaisseau à chaque tour. Une fois démarré, son effet est permanent.

Magic The Gathering obtient un changement de règle important au format Commander avec l’arrivée de ces vaisseaux. À présent, tout véhicule ou vaisseau légendaire pourra être utilisé comme votre commandant.

Mais aussi des Planètes

Avec autant de planètes différentes dans le paysage, il est facile d’en faire un set qui a un focus sur les terrains, ce qui est parfait pour renforcer les synergies terrains déjà présentes dans Final Fantasy pour le format Standard. On a donc beaucoup de nouveaux terrains de toutes sortes. Des Manlands qu’on peut transformer en créatures, des terrains utilitaires ou encore de nombreux terrains multicolores. Avec entre autres le retour tant attendu des Shock lands, ces terrains bicolores coûtant seulement deux points de vie pour arriver en jeu désengagés.

Ces terrains ne serviraient pas à grand-chose sans association avec les autres cartes, c’est pourquoi on a dans Aux Portes des Éternités quelques cartes avec Landfall qui activent un effet dès qu’un terrain est posé et surtout un nouveau type de jeton, les jetons Module de Descente. Ces jetons sont des Croissances luxuriantes attachées à d’autres cartes, ils vont vous permettre d’accélérer votre mana en allant chercher des terrains dans votre bibliothèque.

Cet attrait pour les terrains ne se ressent pas que dans les mécaniques. De nombreux terrains ont le droit à des artworks alternatifs et des traitements spéciaux qui reflètent bien le gigantisme proposé par cette extension.

Aux Portes des Éternités semble plutôt prometteur quel que soit le mode de jeu, les visuels s’éloignent un peu de nos habitudes sur Magic The Gathering mais ce n’est pas forcément en mal. On espère un changement de méta conséquent en Standard car Aux Portes des Éternités est le set de l’été, celui qui coïncide avec la rotation en Standard qui va rendre illégales les plus anciennes cartes. Un peu de renouveau ne fait pas de mal, bien au contraire. De plus, on va profiter un peu de l’univers Magic The Gathering avant de retourner sur des collabs dès le prochain set avec Spider-Man.