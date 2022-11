Accueil » Actualités » Atomic Heart a enfin sa date de sortie sur consoles et PC

Après un report et un changement d’éditeur, Atomic Heart annonce finalement sa date de sortie. Plus que quelques mois à attendre afin de découvrir ce jeu très ambitieux du studio Mumdfish voulant marcher dans les traces de Fallout, Bioshock ou encore Doom.

Un mois de février atomique

Comme l’année dernière le mois de février risque d’être assez chargé avec de nombreuses grosses sorties. On a d’ailleurs appris aujourd’hui que le PS VR2 arrivera le 22 février 2023. Atomic Heart sortira donc un jour avant, soit le 21 février 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il sera également disponible le même jour dans le Xbox Game Pass.

Pour l’occasion, le studio russe sort un nouveau trailer nous montrant du gameplay, des personnages et des mises en scène très étranges. Autant dire qu’il sait attiser notre curiosité. Pour rappel, le titre nous plonge dans une uchronie où l’union soviétique a développé une technologie robotique très avancée afin de pallier au manque de main d’œuvre. Cependant, les machines se sont rebellées pour une raison inexpliquée. En tant que Major P-3, vous enquêtez sur une usine de fabrication qui ne donne plus de signe de vie.