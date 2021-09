Asterigos, un action-RPG taïwanais, annoncé et prévu pour 2022 sur PC, PS4 et PS5

Teasé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, Asterigos, le tout premier projet du studio indépendant taïwanais Acme Gamestudio fondé en 2016, a dévoilé ce matin un trailer présentant son gameplay et son univers dont l’identité graphique peut rappeler un certain Immortals Fenyx Rising.

Lancement programmé en 2022

Développé sous Unreal Engine 4, Asterigos est un action-RPG orienté fantasy proposant un univers inspiré de la Rome antique et de la Grèce classique. Le joueur ou la joueuse y incarnera Hilda, une courageuse guerrière, partant à la découverte de la cité maudite et déchue d’Aphes afin de retrouver son père disparu.

Tout au long de son périple, elle retracera l’histoire de cette ville mythique, de son ascension à sa chute, tout en affrontant les différentes créatures qui tenteront de lui barrer la route et en faisant des choix difficiles qui auront des conséquences sur l’aventure.

Concernant les combats, les développeurs ont partagé sur le site officiel de leur production de très courts extraits de gameplay permettant d’avoir un bref aperçu des actions possibles avec les six armes qui seront disponibles dans le titre : l’épée et le bouclier, les dagues, la lance, le marteau, le bâton de magie et les bracelets de magie.

D’après Gematsu, Asterigos sortira à la fin du printemps 2022 sur PC et PlayStation 4 avant d’arriver à la fin de l’automne 2022 sur PlayStation 5.