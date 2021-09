Asterigos

Asterigos est un action-RPG développé et édité par Acme Gamestudio. Proposant une patte graphique similaire à Immortals Fenyx Rising et prenant place dans un univers inspiré de la Rome antique et de la Grèce classique, le joueur ou la joueuse incarne Hilda, une courageuse guerrière, cherchant à retrouver son père disparu dans la cité maudite d'Aphes. Pour cela, elle doit retracer l'histoire de la ville, de son ascension à sa chute, tout en combattant de nombreux ennemis et prendre des décisions difficiles qui ont un impact sur son périple.