Asterigos : Un action-RPG entre Souls et Immortals Fenyx Rising ? Tout savoir en vidéo

Souvent comparé à Immortals Fenyx Rising à cause de la grande ressemblance de son univers et de son héroïne avec le jeu d’Ubisoft, Asterigos est un action-RPG AA qui intrigue. S’il a l’air d’être relativement classique, il semble avoir des bases solides avec des influences piochées un peu partout, même dans les Souls.

On s’attarde donc sur ce jeu qui est peut-être passé en dessous du radar du grand public, mais qui pourrait mériter le détour. On revient sur tout ce que l’on sait à propos du jeu, en détaillant son gameplay et ce qu’il faut en attendre en vidéo.

Asterigos: Curse of the Stars sortira durant l’automne 2022 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.