Asterigos: Curse of the Stars : Un Souls-like intéressant mais limité ? Notre test en vidéo

Le mois d’octobre est très riche en sorties, et ce comme chaque année, c’est pourquoi il est important de s’intéresser à de plus petites productions, qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin parmi tous les AAA du moment.

C’est le cas d’Asterigos: Curse of the Stars, un action-RPG qui reprend certains codes des Souls-like et dont la patte visuelle cartoon offre un mélange des genres intéressant. Après vous avoir proposé notre test écrit, on revient en vidéo sur les points forts et les points faibles de ce AA, qui a de l’ambition, voire même un peu trop.

Asterigos: Curse of the Stars est disponible sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.