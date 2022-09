Accueil » Actualités » Asterigos Curse Of The Stars : L’action-RPG dévoile sa date de sortie et une démo

Le planning de la fin d’année est bien chargé, et malheureusement, il y aura peu de place pour les AA méconnus, qui risquent de se faire coincer entre les indés à la mode et les gros AA calibrés pour être vendus avant Noël. Mais pas de quoi faire peur à tinyBuild et à Acme Gamestudio, qui sont bien décidés à sortir Asterigos Curse Of The Stars durant cette période et qui l’affirment une nouvelle fois aujourd’hui avec l’annonce de la date de sortie.

Une démo pour tester le potentiel du jeu

Comme si les semaines à venir n’étaient déjà pas assez chargée comme cela, Asterigos Curse Of The Stars nous donne rendez-vous pour une sortie le 11 octobre prochain.

Conscient de devoir faire ses preuves pour tenter d’attirer le public, le studio met aujourd’hui à disposition une démo du jeu sur Steam qui nous permet de nous essayer au jeu pour la première fois avec un premier combat de boss. Cette démo sera aussi disponible sur consoles, mais à une date ultérieure, plus proche du lancement (donc dans quelques jours).

Pour rappel, cet action-RPG puise ses influences aussi bien dans les Souls que dans les jeux d’action comme Immortals Fenyx Rising. Si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre dernière vidéo en date à propos du jeu.

Asterigos: Curse of the Stars sortira sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.