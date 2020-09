Assassin’s Creed Valhalla présente à nouveau son histoire dans un nouveau trailer

Si Assassin’s Creed Valhalla a déjà montré pas mal de gameplay et précisé pas mal de choses concernant sa technique, on ne savait pas encore réellement ce qui attendait Eivor dans ce nouvel épisode. L’occasion pour Ubisoft de nous présenter l’épopée de son viking avec un nouveau trailer.

Moitié Viking, moitié Assassin

Cette nouvelle vidéo revient donc certains des personnages et ennemis qui croiseront la route du Viking. On peut également enfin voir Eivor interagir avec la future Confrérie des Assassins, qui amènera notre personnage à lutter contre une menace bien plus grande que celle des Saxons.