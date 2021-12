Assassin’s Creed Valhalla : Un nouveau DLC arriverait en décembre, et une extension massive en mars

Puisque Assassin’s Creed Infinity, ce n’est pas pour demain, il faut bien occuper la fanbase de la licence, et Assassin’s Creed Valhalla est là pour ça. Ubisoft a promis qu’en 2022, le dernier titre de la série allait avoir droit à du nouveau contenu, et c’est aujourd’hui le réputé insider Tom Henderson qui nous en dit un peu plus.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).

There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021