Assassin’s Creed Mirage, combien de temps faut-il pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie d’Assassin’s Creed Mirage ?

Rappelons que ces estimations sont basées par rapport à notre propre expérience sur le titre, après l’avoir terminé dans sa globalité. Voici nos estimations pour la durée de vie d’Assassin’s Creed Mirage :

Histoire principale : 15 heures

: 15 heures Histoire + missions annexes : 20 heures

: 20 heures Finir à 100% : Entre 25 et 30 heures

Ces estimations peuvent varier d’une personne à une autre selon l’expérience de jeu sur la saga, mais aussi selon le mode de difficulté choisi (Facile – Normal – Difficile), ce qui peut rallonger ou raccourcir l’expérience. Cet épisode est plus contenu que les autres, mais il arrive tout de même à proposer du contenu annexe pour enrichir cette traversée de Bagdad, notamment avec divers contrats à réaliser avec des cibles bonus à aller assassiner, parmi d’autres objectifs plus variés. Viser le 100% demande forcément un peu plus de temps étant donné qu’il faut aller trouver tous les collectibles, mais la durée de vie reste en tout cas bien plus digeste que celle des précédents épisodes de la série.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible dès le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test. Notre soluce pour terminer le jeu à 100 % sera bientôt mise en ligne via notre guide complet.