Des pubs directement intégrées dans les jeux Ubisoft ? L’éditeur avance qu’il s’agissait d’une erreur technique

Que l’on le veuille ou non, il semblerait que l’on se rapproche tout doucement d’un futur où le marketing viendrait directement s’insérer dans notre expérience de jeu, même pour des titres vendus plein pot. Si on a l’habitude de voir des publicités dans nos jeux free-to-play (et encore, pas tous), on reste bien moins enclin à les accepter dans des jeux que l’on a payé, peu importe la somme dépensée. Autant dire que lorsqu’une vidéo nous montre qu’Ubisoft pourrait tester cette fonctionnalité, elle fait beaucoup de bruit et l’éditeur en entend parler.