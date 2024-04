Un essai gratuit à ne pas manquer

Si vous hésitez encore à acheter cet épisode, Ubisoft vous donne un moyen de vous décider avec une sorte de démo limitée dans le temps. Vous pouvez dès à présent télécharger le jeu gratuitement et l’essayer pendant deux heures, et ce aussi bien sur PC que sur les consoles Xbox et PlayStation.

Le contenu de cette démo n’est pas limité, contrairement à votre temps de jeu qui ne sera que de deux heures. En revanche, vous serez en mesure de transférer votre sauvegarde vers le jeu complet si vous décidez de passer à la caisse une fois cet essai terminé. Attention cependant, cette démo gratuite n’est disponible que du 16 au 30 avril prochain. Ne tardez donc pas si vous souhaitez avoir un premier aperçu des aventures de Basim.

Assassin’s Creed Mirage est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.