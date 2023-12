Assassin’s Creed Mirage accueille son mode New Game + avec une nouvelle mise à jour gratuite

Basim rencontre Bayek

Cette mise à jour 1.06 arrive aujourd’hui en jeu et il vous faudra entre 2 et 5 Go d’espace disponible selon votre plateforme pour la télécharger. Elle a la particularité de mettre en place le fameux mode New Game +, qui permet de recommencer l’aventure en zappant le prologue et en conservant toutes vos compétences, vos costumes et votre équipement. C’est en démarrant une nouvelle partie que vous recevrez un costume inédit, celui de Bayek, disponible avec plusieurs teintures.

L’update promet aussi d’améliorer les mouvements de parkour, avec un Basim plus agile qui peut désormais aller plus vite et sauter plus loin. On retrouve également des tas de correctifs mis en place pour corriger certains bugs ou des quêtes qui posaient problèmes. Le patch note complet est à lire sur le site officiel du jeu.

Title Update 1.0.6 is inbound tomorrow, December 12th @ 12 PM UTC. 🦅 New Game +

✨ Bayek’s Medjay outfit + unique dyes

🏃‍♂️ Parkour improvements to side & back ejects

✔ Bug fixes across all platforms Click here for the full patch notes👉 https://t.co/IKPxnQvMFh#AssassinsCreed pic.twitter.com/BXDAFX39lX — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 11, 2023

Assassin’s Creed Mirage est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.