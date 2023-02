Assassin’s Creed : 4 autres jeux seraient prévus pour Ubisoft avec un retour aux sorties annuelles

Ubisoft n’est pas au meilleur de sa forme puisque l’éditeur français a été forcé de couper les vannes de plusieurs projets en interne qui ne verront jamais le jour, tout cela dans le but d’économiser plusieurs millions d’euros. Face à cette situation, rien de plus normal que de voir l’entreprise d’Yves Guillemot se recroqueviller sur ses valeurs sûres, c’est à dire sur ses licences qui continuent toujours d’attirer du public et qui lui ont permis, par le passé, d’afficher des bénéfices records. Assassin’s Creed en fait partie, et même si l’on sait déjà que plusieurs projets sont en cours de développement, il se pourrait qu’il y en ait bien plus qu’on ne le croit.

Jusqu’à l’overdose

Il n’y a pas si longtemps, la licence Assassin’s Creed avait été forcée de se remettre en question en arrêtant le rythme des sorties annuelles et en trouvant une nouvelle formule qui s’est déjà essoufflée avec Assassin’s Creed Valhalla. Et même si ce dernier a affiché des chiffres de ventes monumentaux, Ubisoft sait que la recette doit être changée. C’est d’ailleurs pour cela qu’Assassin’s Creed Mirage apparaît comme une petite pause bien méritée avec un épisode à plus petite échelle.

Mais Tom Henderson, dont les informations sur les jeux Ubisoft se sont très souvent révélées justes, nous indique qu’Ubisoft ne semble pas avoir appris de ses erreurs. L’insider rapporte sur son site que pas moins de 4 autres jeux Assassin’s Creed sont en cours de préparation, en plus de Mirage, Red, Hexe, Jade, Invictus (multijoueur) ou Nexus, le jeu VR qui n’a pas encore été officiellement annoncé. Ce qui amène donc à un total de 10 jeux Assassin’s Creed en préparation, rien que ça.

Précisons cependant que ces projets ne seraient sont encore qu’au stade de prototypes (voire d’un simple pitch) et qu’ils n’auraient pas encore tous été approuvés pour entrer en production. Il est normal de voir un éditeur travailler sur plusieurs pistes sans que toutes ces dernières se concrétisent, surtout quand on voit que le temps nécessaire au développement de tels jeux s’allonge de plus en plus. Mais tout de même, 10 jeux.

Voici les quatre nouveaux projets révélés par Henderson :

Ubisoft serait très confiant pour son jeu VR (Nexus) puisqu’une suite serait déjà à l’étude et ferait donc partie de ces quatre autres projets.

et ferait donc partie de ces quatre autres projets. On compterait ensuite sur le projet Nebula, développé par Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed Rogue) et se déroulerait dans trois lieux différents : en Inde, dans l’empire Aztèque et dans la région Méditerranéenne .

(Assassin’s Creed Rogue) et . Ubisoft Chengdu serait quant à lui sur le projet Raid , qui serait bien différent du reste de la série puisqu’il s’agirait d’ un free-to-play orienté PvE et coopération jouable jusqu’à quatre , avec des personnages issus de tout l’univers de la série.

, qui serait bien différent du reste de la série puisqu’il s’agirait d’ , avec des personnages issus de tout l’univers de la série. Enfin, Ubisoft Annecy serait en train de plancher sur le projet Echoes, qui serait quant à lui un jeu pleinement multijoueur et qui se servirait de la technologie cloud made in Ubisoft, Scalar.

Le retour du marronnier

Et puisque cela fait beaucoup (trop) de projets, Ubisoft étudierait la possibilité de retourner à son rythme de sorties annuelles. Pour éviter une certaine fatigue du public (qui est pourtant déjà là), l’éditeur compterait sur les différences fondamentales entre tous ces titres, qui éviteraient ainsi de se cannibaliser comme cela avait pu être le cas par le passé.

Cette stratégie pourrait être mise en place assez rapidement selon l’insider, qui indique Nexus pourrait sortir à la foulée de Mirage (toujours en 2023), tandis que Red, l’opus qui se déroule au Japon, viserait une sortie pour 2024. Viendrait ensuite Invictus en 2025, puis Hexe en 2026 et ainsi de suite.

Malgré la fiabilité de Tom Henderson sur le dossier, précisons tout de même qu’il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs et de projets qui peuvent vite changer.