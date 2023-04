Armored Core VI pourrait sortir dans le courant du mois d’août

En pleine Gamescom

From Software a été assez avare en informations sur cet Armored Core VI, mais le récent key art apparu pour le jeu (visible en une de cet article) et le fait qu’il soit enregistré chez l’organisme de classification coréen a visiblement fait bouger les choses.

C’est Tom Henderson qui fait aujourd’hui remonter une nouvelle rumeur en précisant via son site Insider Gaming que ses sources lui indiquent une sortie en août pour Armored Core VI, et plus spécifiquement le 25 août prochain.

Une date tout à fait plausible qui demande toutefois d’être prise avec des pincettes en attendant confirmation de la part de Bandai Namco ou de From Software. L’annonce pourrait arriver lors du Summer Game Fest étant donné que le jeu avait été révélé lors d’un autre événement présenté par Geoff Keighley, à savoir les Game Awards.

Armored Core VI: Fires of Rubicon sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.