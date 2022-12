Armored Core VI ne sera pas un Souls-like, premiers détails sur le nouveau jeu de From Software

Armored Core VI: Fires of Rubicon fut l’une des belles surprises de ces derniers Game Awards. Même si quelques fuites nous avaient confirmé son existence avant cela, on l’avait quelque peu oublié suite à l’effervescence causée par Elden Ring, si bien que son annonce a pris tout le monde de court. Pour le moment, il faut se contenter d’un trailer en CGI pour ce nouvel épisode, mais Hidetaka Miyazaki et Masaru Yamamura, qui est l’ancien lead designer de Sekiro, se sont livrés à quelques confidences chez IGN qui nous permettent d’en apprendre un peu plus sur le jeu.

Une structure habituelle pour la série

Tout d’abord, ne vous attendez pas à ce que Miyazaki s’investisse pleinement dans le projet. Il déclare confier les rênes à Masaru Yamamura et se réjouit de jouer à cet épisode en tant que fan de la série, plutôt qu’en étant le créateur.

N’attendez pas de monde ouvert à la Elden Ring pour cet opus, on reste sur une construction en missions. Cet Amored Core VI reprendra donc bien les bases des anciens épisodes en nous laissant personnaliser notre mecha avec une très grande liberté, ce qui modifiera le gameplay et les compétences de notre robot géant.

Il s’agira toujours d’un jeu à la troisième personne, qui sera cette fois-ci plus porté sur le solo (un mode Versus sera bien de la partie), avec de grands combats de boss qui sont décrits comme les vrais temps forts du jeu.

Le studio ne mélange pas les genres

Est-ce que cela veut dire pour autant que le jeu adoptera le style Souls-like ? Pas du tout selon Yamamura : « Non, nous n’avons pas voulu essayer d’orienter le jeu vers un gameplay de type Soulsborne. Permettez-moi d’être très clair à ce sujet. »

Evidemment, le studio va tirer parti des expériences acquises au fil des années sur les différents projets. Yamamura explique que l’on pourra retrouver l’esprit Sekiro dans le fait d’avoir un gameplay qui favorise l’agression, puisque plus on attaquera un ennemi, plus on aura de chances de briser sa posture et de lui infliger un coup critique. Une façon de souligner que même si le jeu basera évidemment ses combats sur les armes à feu, les armes de mêlée seront plus présentes que jamais.

Mais l’essence de la série ne va pas être transformée pour coller aux jeux les plus populaires du studio. Ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour les fans de la première heure, qui pouvaient s’inquiéter de cela. Et que les néophytes se rassurent, vous n’aurez pas besoin de jouer aux précédents Armored Core pour jouer à celui-ci.

Armored Core VI: Fires of Rubicon sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2023.