Armored Core VI cartonne sur Steam, From Software réalise son deuxième meilleur score derrière Elden Ring

Un autre beau succès de 2023

On s’attendait à ce que cet Armored Core VI puisse profiter un peu de l’aura d’Elden Ring pour attirer un nouveau public, même s’il s’agit de deux jeux absolument différents, mais ce sixième épisode a sans doute dépassé toutes nos estimations. Armored Core VI ne se présente pas seulement comme le plus gros succès de la série, mais comme l’un des meilleurs lancements réalisés sur Steam cette année. Et quand on jette un œil aux sorties de 2023, ce n’est pas rien.

Avec un pic de 156 171 connexions simultanées sur le jeu lors de son premier week-end d’exploitation, Armored Core VI parvient à dépasser les scores de Dark Souls III (129 975) ou encore Sekiro: Shadows Die Twice (125 315), ce qui fait de lui le deuxième jeu le plus populaire du studio sur la plateforme de Valve, derrière Elden Ring (intouchable avec son pic à 953 426).

Bandai Namco n’a pas encore donné de chiffres de ventes pour le jeu, mais tout porte à croire qu’il devrait se vendre au-delà des espérances du studio. Une belle réussite pour une saga qui renaît de ses cendres après une longue absence.

Armored Core VI: Fires of Rubicon est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.