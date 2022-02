Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes dans le jeu. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Marteau en Pierre, obtenable près du site de grâce de la Falaise de Voilorage.

Où trouver l’arme Marteau en Pierre?

Emplacement : Falaise de Voilorage

Une fois à ce site de grâce, prenez les escalier en bois sur le côté extérieur du château, progressez jusqu’à pénétrer dans une tour. À l’intérieur, prenez les escaliers de droite, ou le contraire si vous voulez mettre la main sur l’arme Griffe.

Continuer de monter toujours plus haut dans la structure en faisant attention aux barils de poudre et aux ennemis qui veulent les enflammer. Une fois tout en haut, pénétrez dans la salle sur votre droite. Un petit malin vous enfermera dedans avec un ennemi plutôt coriace. Essayez de garder vos distances et de faire un peu le ménage dans la salle pour avoir de quoi manœuvrer.

Une fois l’ennemi vaincu, ouvrez les deux coffres afin de recevoir le Talisman d’épée courbée ainsi qu’une Clé rouillée. Cette dernière vous permet d’ouvrir une porte condamnée située à l’étage du dessous. Rebroussez chemin et descendez les escaliers afin de pouvoir ouvrir la porte.

Celle-ci ouverte, prenez les escaliers pour arriver au niveau de la charpente. Empruntez directement le chemin de gauche et progressez lentement afin de ne pas tomber. Sur votre droite se trouvera un espace qu’il vous faudra franchir d’un saut pour rejoindre l’extérieur du bâtiment.

Une fois sorti, tournez à gauche et descendez les escaliers de la façade,. Pénétrez à l’intérieur de la tour et vous devriez voir un cadavre à moitié en train de tomber. Récolter l’arme Marteau en Pierre sur le macchabée. Cette arme se base beaucoup sur la statistique de Force du personnage mais demande néanmoins un bon 31 dans celle-ci pour être porté efficacement.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.