Arkheron, un nouveau jeu PvP d’un studio fondé par un ex-Blizzard, mélange hack’n slash et Battle Royale

Beaucoup d’emprunts à d’autres genres pour un principe unique ?

À première vue, Arkheron est un sacré fourre-tout. Dans ce monde surnaturel où des guerriers sont invoqués pour braver tous les étages d’une Tour aussi mystérieuse que dangereuse, on y retrouve des éléments de hack’n slash, un soupçon de MOBA (très grossièrement) et surtout du Battle Royale, même si le studio veut éviter cette comparaison.

15 équipes de trois personnes sont plongées dans ce monde et doivent alors se défier pour gravir la Tour avant le temps imparti, avec une map de plus en plus resserrée. Sur le chemin, de nombreuses reliques nous aideront à devenir plus puissant, pas seulement pour affronter les autres équipes, mais aussi les monstres qui rôdent dans les étages.

On nous promet même un peu de narration dans cette guerre constante, avec des éléments d’histoire qui se révéleront petit à petit. En plus du trailer d’annonce, une grosse vidéo de gameplay a été publiée pour mieux présenter le concept.

Si celui-ci vous plaît, vous pourrez peut-être prendre en mains le jeu dès demain. Du 19 au 21 septembre prochain, un playtest aura lieu sur PC via Steam. Le titre est également prévu à terme sur PlayStation 5 et sur Xbox Series, sans doute avec du crossplay au programme. La date de sortie définitive n’est pas encore connue, et le studio n’a pas indiqué s’il passera par une phase d’accès anticipé ou non.