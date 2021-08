L’application TV Pokémon arrive sur Switch dès aujourd’hui

L’application TV Pokémon arrive dès aujourd’hui sur Nintendo Switch sans prévenir alors que la licence a eu droit à une présentation spéciale il y a peu de temps. Elle permet de regarder différentes vidéos liées à Pikachu, Carapuce et les autres et il s’agit bien de la même application du même nom déjà disponible sur iOS et Android.

Saison 1 – épisode 12 pour l’arrivée des Carapuce

On va rappeler son principe pour celles et ceux qui ne connaissent pas la version mobile. Concrètement, l’application propose de regarder trois types de contenus différents mais toujours gratuitement. On retrouve une section pour les épisodes du dessin animé, une pour les épisodes spéciaux tels que Pokémon : les Origines ou les films, et la dernière consacrée aux vidéos plus courtes pour le très jeune public.

Notez au passage qu’il s’agit du contenu pour la France et que dans la version anglaise, une section dédiée aux compétitions officielles (les tournois de combats de dresseurs ou ceux avec les cartes) est également disponible. On suppose qu’elle est absente chez nous à cause du manque du choix de la langue et de sous-titres en général. Il faut dire que les lecteurs est loin d’être idéal.

Au niveau du contenu, il n’y a pas tout et on nous prévient qu’il y a une rotation. On retrouve quelques saisons disponibles dans leur intégralité (en dehors des épisodes qui ne sont jamais passé en France). C’est le cas des saisons qui se passent à Kanto, Sinnoh (faut bien faire la promotion des prochains jeux) et Alola. Nous avons même droit à la dernière saison, la 23.

Il y a également du contenu présent pour une durée très limitée. On a donc une douzaine d’épisodes de la saison 6 disponibles jusqu’à demain soir et le film Hoopa et le choc des légendes qui sera retiré quant à lui après le 3 septembre. Forcément, on aimerait pouvoir tout se faire mais pour une offre gratuite, c’est déjà pas mal du tout (sauf le lecteur qui est vraiment horrible).

L’application TV Pokémon est donc disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch.