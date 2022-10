Aperçu Park Beyond – Des possibilités folles qui donnent le tournis

Bandai Namco est un éditeur japonais distribuant une grande quantité de jeux nippons à travers le monde, mais ça ne l’empêche pas de consolider son business avec une part de plus en plus grande aux jeux occidentaux comme ce fût le cas avec Little Nightmares et aujourd’hui avec Park Beyond. Bandai Namco a d’ailleurs annoncé l’acquisition du studio Limbic Entertainment, qui développe ce jeu de gestion où l’on pourra créer ses propres parcs d’attractions avec une petite touche de folie en plus.

A l’occasion d’un évènement organisé par Bandai Namco, nous avons pu nous essayer au titre pendant près de quatre heures sur PC.

Parcs et récréations

Park Beyond est un titre se voulant être dans la lignée des grands noms de la gestion de parcs d’attractions tels que Planet Coaster ou Roller Coaster Tycoon. Nous l’avions découvert lors de son annonce via une présentation de l’équipe de développement et nous l’avions trouvé assez prometteur.

Les développeurs ne sont pas des néophytes dans ce milieu puisque le studio a développé des titres assez populaires comme Tropico 6 ou encore Might & Magic : Heroes VI. Avec ce projet largement supporté par Bandai Namco, Limbic tient ici quelque chose de très abouti pour une toute nouvelle licence.

On précise qu’il s’agissait d’une version encore en développement, nous nous prononcerons donc de sa qualité dans les grandes lignes. Nous verrons lors du test pour les détails qui sont tout aussi importants dans ce genre de jeu.

Notons tout de même qu’il fait les choses en grand dès son lancement avec une sortie sur PC et consoles dernière génération (PS5 et Xbox Series). Il proposera donc des contrôles à la manette et du crossplay puisqu’il sera possible de partager vos créations avec d’autres joueurs ou bien d’importer celles des autres.

Accueillant envers les novices ?

Park Beyond veut offrir une expérience plus riche qu’un simple outil complet pour diriger votre parc puisqu’il propose un mode Histoire où l’on incarnera un nouveau venu dans la compagnie Cloudstormer. L’entreprise est une institution dans le domaine des parcs d’attractions, mais elle tombe un peu en désuétude depuis quelque temps. Votre tâche sera donc de créer des parcs d’attractions à la fois innovants et rentables.

Deux facettes représentées par les deux figures de Cloudstormer que l’on rencontre assez tôt, avec Phil, un visionnaire un peu loufoque, et Izzy, la PDG qui garde les pieds sur terre et surtout les finances de la boîte. Ces dialogues (assez bien doublés en français qui plus est) sont l’occasion de faire quelques choix scénaristiques qui auront une influence sur votre vision globale de l’exercice du métier.

Est-ce que vous allez préférer une approche créative en construisant les parcs les plus fous ou bien une voie plus managériale, sachant que l’une ne va pas sans l’autre ? Le premier exemple que vous donne le jeu lors du tutoriel pour construire des montagnes russes est un choix entre un canon et une rampe en cascade. Un petit aperçu de ce qui vous attend par la suite.

En parlant de tutoriel justement, Park Beyond se révèle être une belle porte d’entrée pour s’initier à ce pan particulier des jeux de gestion. Les deux missions que l’on a pu faire nous ont bien indiqué pas à pas comment mettre les différents éléments en place. La première se focalisait sur la construction de montagnes russes et la seconde sur la gestion du parc concernant les attractions, les finances, le bien-être des clients, le recrutement d’employés…

Tout est assez bien expliqué dans l’ensemble, avec des contrôles très intuitifs que l’on reproduit rapidement avec un peu de pratique. Le jeu nous donne une succession d’objectifs à accomplir afin de ne pas se perdre dans cette foule de possibilités qui nous est offerte. Certes, cela se complique un peu plus lorsque l’on rentre dans des menus un peu plus pointus, mais il y a de quoi concevoir un parc basique assez facilement pour se faire la main.

Impossification n’est pas Park Beyond

Park Beyond nous a réellement montré ce qu’il avait dans le ventre avec son mode bac à sable qui nous a permis de construire librement notre parc de A à Z (avec des limitations propres à cette démo évidemment). L’un des attraits du jeu de Limbic Entertainment est cette mécanique « d’impossification » qui permet de transformer vos attractions et boutiques afin de les rendre incroyables et plus vivantes.

En bref, le jeu veut vous donner la liberté de faire des choses impossibles dans le monde réel comme transformer un manège en une énorme tête de méduse secouant sa tête dans tous les sens. En plus d’être très agréable à l’œil, il nous est possible de vivre chaque attraction en passant avec une vue à la première personne.

Ces impossifications sont tous de même limitées car vous n’influez pas directement sur leur construction, mais ils vous donneront des avantages pour booster l’intérêt de votre parc. Ce ne sera pas de trop si vous voulez prospérer et maintenir vos objectifs car il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour garder votre affaire à flot : la population cible, la propreté, l’accès aux services (boutiques, restaurants…), les prix pratiqués…

La gestion d’un parc demande une vraie stratégie en matière de projet à long terme, mais aussi des capacités d’adaptation puisque l’on pourra tirer profit de certains évènements et tendances. Petit à petit, les clients pourront aussi perdre de l’intérêt pour certaines attractions à cause de l’effet de surprise qui s’estompe ou encore des prix trop élevés.

Si cette partie du jeu n’est pas votre dada, sachez que Park Beyond proposera des milliers d’éléments pour décorer votre parc (avec même des thèmes) et des outils qui vont vous permettre de faire de la terraformation, ou encore de faire passer vos montagnes russes dans de véritables montagnes. De quoi combler les créateurs très imaginatifs. Vous l’avez compris, le soft nous a pour le moment convaincu par ce qu’il propose.