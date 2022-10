Park Beyond : Le jeu de parc d’attractions de toutes les folies ? Avis en vidéo

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Park Beyond est le nouveau projet né d’une collaboration entre Bandai Namco et Limbic Entertainment. Jeu de gestion et de construction de parcs d’attractions, le titre se rapproche d’un Roller Coaster Tycoon ou encore Planet Coaster et vous propose de devenir le gérant de votre propre parc. On a pu y jouer plusieurs heures en avant-première et l’on vous partage un premier avis.

Park Beyond est prévu pour courant 2023 mais n’a pas encore de date de sortie. Quant aux plateformes, il sera disponible sur PC et nouvelle génération, à savoir PlayStation 5 et Xbox Series.