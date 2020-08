Aperçu 13 Sentinels : Aegis Rim – Pourquoi vous devriez l’attendre

Développeurs reconnus grâce à leurs jeux aussi originaux que qualitatifs, Vanillaware n’est malgré tout pas le studio le plus rentable en matière de revenus, la « faute » justement à des œuvres particulièrement atypiques mais réalisées avec une passion indéniable. Avec des ventes tout juste correctes la plupart du temps, on aurait pu se dire que l’équipe finirait par se tourner vers des jeux plus grand public, mais 13 Sentinels : Aegis Rim nous prouve qu’il n’en est rien.

Conditions de l’aperçu : Aperçu réalisé sur PlayStation 4 standard sur une partie d’environ 2 heures, ce qui englobe la totalité du prologue, seul élément dont nous pouvons parler dans cet aperçu.

13 Sentinels = 13 personnages

L’un des partis pris de la narration du jeu est celui de vous faire vivre l’histoire à travers les yeux de plusieurs protagonistes. Si le prologue ne vous permet pas d’incarner les 13 membres du casting complet, il vous forcera tout de même à jouer plusieurs d’entre eux tour à tour, vous offrant de nouveaux éléments scénaristiques à la fois sur l’intrigue générale mais également sur les différents protagonistes, apportant un œil nouveau sur leur personnalité.

Ce prologue, assez linéaire (forcément puisqu’il est là pour poser les bases du titre), va vous dévoiler beaucoup d’éléments scénaristiques dans un laps de temps assez court, ce qui risquera fortement de vous apporter confusion et interrogations, et c’est bien là le but.

L’histoire de 13 Sentinels se veut, dès les premiers instants et durant toute la durée de ce prologue, très énigmatique, presque cryptique, avec des éléments semblant en contredire d’autres (volontairement) et apportant plus de questions que de réponses. Si cela peut sembler rébarbatif dit comme ça, force est de constater que le tout fonctionne en réalité très bien.

La mise en scène, la qualité des dialogues et l’ambiance sonore nous immergent assez rapidement dans l’univers et on s’y retrouve happé en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Enfin, même si tout paraît confus comme nous l’évoquions, l’ensemble de ces mystères nous ont paru palpitants et promettent un scénario des plus plaisants qu’on a hâte de découvrir en profondeur.

Un mélange des genres made in Vanillaware

Vanillaware a toujours été doué pour mélanger les genres dans ses différentes productions. 13 Sentinels ne déroge pas à la règle et nous propose d’alterner entre des phases narratives proches du point and click et des phases de batailles tactiques avec des éléments de RPG.

Les premières nous demandent de nous déplacer dans des décors en 2D (avec possibilité tout de même d’aller à l’avant et à l’arrière-plan) et d’interagir avec les différents personnages et éléments du décors importants. Si le jeu complet proposera plus de liberté, ce prologue, comme déjà souligné, est plutôt linéaire et nous demande donc d’accomplir des objectifs assez précis d’une seule façon.

Petite subtilité introduite, le système de pensées. Ce dernier vous permet à tout moment de plonger dans votre esprit pour réfléchir à propos des différents mots-clefs récoltés en progressant dans l’histoire. Cela permet d’obtenir de nouvelles informations de la part de votre personnage mais pas que. En vous approchant d’un personnage ou d’un objet lié à un mot-clef, vous pourrez lier les deux pour obtenir de nouveaux éléments scénaristiques, ce qui donne lieu à de petits puzzles.

Encore une fois, s’agissant d’un prologue faisant office de tutoriel, les situations qui y étaient proposées n’étaient pas bien complexes, mais le jeu définitif devrait apporter son lot d’énigmes plus compliquées.

A côté de cela, cette introduction nous permet de découvrir quelques batailles qui servent de didacticiels. On y contrôle des équipes de personnages prédéfinies avec, encore une fois, des objectifs bien précis qui sont là pour nous exposer les possibilités de base du système de combat. Ici, bien qu’il y ait quelques dialogues entre les protagonistes, la narration passe au second plan et c’est le combat qui prime.

Se déroulant en temps réel mais avec un arrêt du temps lorsqu’on sélectionne nos actions, ces escarmouches sont, de prime abord, vraiment peu attrayantes. En effet, on passe ici sur une carte en 3D avec un rendu « holographique » très simpliste et austère. Déstabilisant durant les première minutes, on finit par s’y habituer et les différents retours visuels des attaques finissent par procurer de bonnes sensations manette en mains.

Concrètement, on contrôle tour à tour nos différents personnages dans leurs Sentinelles (des robots géants) face à plusieurs menaces géantes qui attaquent la ville. Il faut alors vaincre tous les ennemis (du moins dans ce prologue) pour sécuriser la zone et passer à la suivante. Les possibilités tactiques quant à elles semblent relativement nombreuses, d’autant plus que l’aspect RPG n’est pas accessible dans ce début de jeu. Chaque personnage contrôlable possède son propre type de Sentinelle ayant ses propres compétences et statistiques.

Sublime

C’est le mot qui correspond le mieux à la direction artistique du jeu, mais qui en doutait vu les personnes derrière. Le character design est réussi, tout comme les environnements dont les arrière-plans sont somptueux et les effets de lumière saisissants. Nous ne nous attarderons pas plus sur cet aspect puisque des captures d’écran parlent plus que des mots, mais sachez que même cela ne rend pas justice au travail des artistes du jeu.

Précisons enfin que le soft sera livré avec des sous-titres français dès le lancement, sous-titres qui nous ont semblé être de bonne facture et fidèles au sens d’origine (la traduction est directement basée sur la version japonaise et non anglaise).