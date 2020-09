Rocket League passera finalement en free-to-play le 23 septembre

On savait que Rocket League allait effectuer son passage en free-to-play dès le mois de septembre, mais la date précise n’était pas encore connue. Psyonix nous donne plus de nouvelles aujourd’hui avec une nouvelle vidéo et l’information que les joueurs attendaient tant.

Un passage en free-to-play très attendu

Rocket League sera donc en free-to-play dès le 23 septembre prochain, à 15 heures chez nous, comme cela a été annoncé dans le post de blog de la part du studio.

Une nouvelle mise à jour aura lieu demain pour préparer tout cela, et un événement in-game (nommé « Llama-Rama ») est en préparation pour être lancé très peu de temps après le passage en gratuit du jeu. Dès demain, il sera aussi possible de lier votre progression à votre compte Epic Games pour profiter de l’aspect cross-play et cross-progression sur la plateforme.