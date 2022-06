Annapurna Interactive tiendra sa conférence le 28 juillet prochain

Vous trouviez le Summer Game Fest trop rempli en conférences ? Désolé pour vous, mais le calendrier risque de s’enrichir à nouveau lors de ces prochains jours, voire dans ces prochaines heures. On a pu voir qu’Epic Games organisait son propre showcase surprise aujourd’hui, tandis que Square Enix nous donne rendez-vous dans la nuit du 16 au 17 juin pour nous reparler de Final Fantasy VII, et Annapurna Interactive vient maintenant s’ajouter à la fête, même si son showcase n’aura pas lieu en juin.

Le rendez-vous est pris

Le petit (moyen) éditeur qui monte tiendra à nouveau un Annapurna Interactive Showcase cette année, mais il nous laissera un peu respirer et nous reposer de ce non-E3, puisqu’il sera diffusé le 28 juillet prochain à 21 heures.

L’année dernière, le show s’est révélé être plutôt sympathique à suivre, avec quelques annonces et de nouveaux trailers pour Solar Ash ou encore l’extension d’Outer Wilds.

On espère maintenant avoir des nouvelles de Storyteller (même si on espère aussi le voir lors du PC Gaming Show), et on devrait peut-être avoir un rappel sur Stray, qui sortira quelques jours plus tôt. Pour le reste, on espère être surpris avec des jeux originaux, comme l’éditeur a l’habitude de nous en présenter.