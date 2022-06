Epic Games aussi aura son Summer Showcase ce soir à 20h

Merci à Epic Games de venir se rajouter sans prévenir à la grande pile de conférences que représentent ces quelques jours de juin. Lors d’une publicité pour les promos actuelles et le Maneater à récupérer gratuitement cette semaine, l’éditeur a glissé l’annonce d’une nouvelle édition de son émission qui aura lieu aujourd’hui même à 20h, heure française.

Epic Games ne veut pas que du bien aux rédacteurs de sites JV

Soyons très honnête, les Epic Games Store Showcase ne sont pas le rendez-vous le plus incontournable du jeu vidéo mais on pourrait tout de même y avoir des petites surprises. Après tout, c’est bien lors de la dernière édition que l’on a appris l’arrivée de la saga Kingdom Hearts sur PC ce qui n’est pas rien.

Officiellement, on nous promet de nouvelles annonces et des trailers pour des jeux PC qui sortiront sur l’Epic Games Store cette année ou plus tard. On peut souligner qu’au moment d’évoquer le Showcase, la publicité montre à l’écran Saints Row puis Rocket League que l’on verra donc probablement ce soir.

Donc rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch officielle d’Epic ou sur notre site qui se chargera de newser les informations à retenir, s’il y en a.