Final Fantasy VII : Square Enix tiendra un live spécial pour les 25 ans du jeu, grosse annonce en vue ?

Le Summer Game Fest a démarré, mais les éditeurs n’hésitent pas à annoncer des conférences sans prévenir, car le calendrier n’était visiblement pas assez compliqué comme cela. Square Enix ne tiendra visiblement pas de Square Enix Presents cet été, mais il compte bien célébrer les 25 ans d’existence de Final Fantasy VII, et on apprend aujourd’hui qu’un live spécial aura lieu la semaine prochaine, avec on l’espère, quelques annonces.

Des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Part II ?

Join us next week for around 10 minutes to celebrate 25 years of @FinalFantasy VII: https://t.co/y074ldZMhg Co-stream the broadcast and share your reactions with #FFVII25th. Please be excited. pic.twitter.com/DskOd2CxQj — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 10, 2022

Si vous êtes fans des aventures de Cloud et compagnie, rendez-vous donc le 16 juin prochain à 23h59 (autrement dit le 17 à minuit) pour suivre ce live anniversaire qui promet d’être très court, puisqu’il ne va durer que 10 minutes.

Alors forcément, quand on voit les dernières conférences du genre, on a tendance à se méfier (coucou le Sonic Central), d’autant plus que ce live devrait faire la part belle à Final Fantasy VII: The First Soldier. Quitte à présenter du jeu mobile, espérons avoir des nouvelles d’Ever Crisis, le gacha qui retracera toute l’histoire du jeu et de ses spin-offs, mais on ne va pas se mentir, tout le monde sera là pour voir si Final Fantasy VII Remake Part II sera officialisé ou non.

On évitera de parier là dessus tant on a tendance à être déçus de certaines absences lors de ce genre de conférence, mais allez, on garde un tout petit peu espoir. Rappelons aussi que Final Fantasy VII Remake Intergrade a désormais un an, et qu’une arrivée chez Xbox ne serait pas impossible, même si rien n’a été confirmé à ce sujet (ne vous excitez donc pas trop).