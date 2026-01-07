Amazon Prime Gaming : Voici les 11 jeux ajoutés dans l’abonnement en janvier avec Civilization VI

Tous les jeux Prime Gaming en janvier

Pour ce mois de janvier, l’abonnement Prime Gaming (enfin, plutôt Amazon Luna maintenant) nous donnera donc accès à 11 jeux sur PC, à commencer par Sid Meier’s Civilization VI qui est d’ores et déjà disponible. Si vous n’avez pas encore acheté le septième épisode de cette série emblématique, vous pourrez donc vous tourner vers l’opus précédent qui reste assez apprécié, même s’il vient ici sans tous ses DLC.

Voici la liste complète des jeux compris dans l’abonnement Prime Gaming en janvier 2026 :

Notons aussi que le service cloud de l’abonnement se voit être enrichi avec de nouveaux titres comme Death Stranding: Director’s Cut ou Alan Wake. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l’abonnement.