Accueil » Actualités » Age of Mythology: Retold : Microsoft et World’s Edge officialise le retour de la série sur PC

En plus d’annoncer l’arrivée de la licence sur mobiles ainsi que la sortie d’Age of Empires II: Definitive Edition et d’Age of Empires IV l’an prochain sur les consoles Xbox, Microsoft et World’s Edge ont profité du livestream dédié au 25ème anniversaire d’AoE pour faire une petite surprise aux fans du monde entier. Et oui, après des années d’attente, les deux studios ont officialisé le retour d’Age of Mythology dans un épisode intitulé Age of Mythology: Retold.

Pas de date ni de fenêtre de sortie pour le moment

Prévu pour être commercialisé à une date inconnue uniquement sur PC dans un premier temps, Michael Mann, le patron du studio World’s Edge, a expliqué brièvement par l’intermédiaire du site Xbox Wire ceci : « Nous savons que la communauté Age of Mythology attendait une édition définitive et nous la livrerons. Nous travaillons dur pour vous apporter la gloire du jeu original avec des graphismes mis à jour, des mécaniques de jeu améliorées et plus encore. Restez à l’écoute. »

Pour rappel, Age of Mythology est sorti initialement en 2002 sur PC. Mettant en scène trois civilisations (Grecs, Egyptiens, Scandinaves), le titre a accueilli les Atlantéens dans le DLC The Titans en 2003. Notez qu’il a aussi eu droit à un portage Nintendo DS intitulé Age of Empires: Mythologies en 2009 en Europe et une Extended Edition sur PC en 2014 qui ajoutera notamment la possibilité de jouer avec les Chinois grâce au contenu additionnel Tale of the Dragon deux ans plus tard.