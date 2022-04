AG French Direct : La réalité virtuelle sera à l’honneur lors de la conférence avec Wanadev Studio

Le prochain AG French Direct se rapproche. La semaine dernière, nous avons levé le voile sur la date de cette prochaine conférence, qui aura lieu le 6 mai à 18 heures, et nous avons mis en avant une première liste des studios invités à présenter leurs prochains jeux. Wanadev Studio en fera partie, et sera notamment présent lors de cette conférence pour mettre à l’honneur le domaine de la réalité virtuelle, avec deux présentations inédites.

Basé à Lyon, le studio s’est fait une petite réputation dans le domaine de la réalité virtuelle, avec tout d’abord Propagation, un titre gratuit sorti en 2020, qui nous plonge dans un univers horrifique où il faut tenter de survivre à une apocalypse zombie. Avec ce projet mis à disposition gratuitement, une communauté s’est vite greffée, louant la bonne direction prise avec cette démo : le jeu a atteint les 500.000 téléchargements en cumulant un score positif de 95% sur Steam.

Depuis, l’équipe lyonnaise a sorti un certain Ragnarock, présenté comme un savoureux mélange entre jeu de rythme et univers viking. Avec sa playlist très rock et metal, le titre a fait bouger les joueurs et joueuses sur Oculus et HTC Vive, et fera également son entrée prochainement sur PlayStation VR.

