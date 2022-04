AG French Direct : La prochaine conférence aura lieu le 6 mai à 18 heures, toutes les informations

La conférence dédiée aux jeux français et francophones est de retour. Comme nous vous l’avions annoncé, l’AG French Direct revient pour une nouvelle édition, toujours dans le but de mettre en avant des productions françaises et francophones durant une présentation exclusive, qui lèvera le voile sur de nombreux projets et annonces. Cette prochaine édition de l’AG French Direct a enfin droit à une date, et c’est pour tout bientôt.

Une édition riche en annonces

Après une édition à l’automne 2021 qui a permis de présenter plus de 40 jeux, l’AG French Direct fera son retour dans quelques semaines à l’occasion d’une édition de printemps 2022. Prenez bien vos agendas, puisque vous pourrez retrouver une nouvelle conférence AG French Direct dès le 6 mai prochain à 18 heures. Plus de détails sur le planning complet et les horaires seront partagés dans les prochains jours.

Au programme de cette édition, toujours plus de jeux, toujours plus d’informations, et toujours plus d’annonces. Cet AG French Direct présentera à nouveau plus de 40 jeux issus de studios et éditeurs français, répartis aux quatre coins de la France, mais célèbrera aussi la francophonie avec des développeurs présents partout dans le monde, toujours dans une conférence entièrement en français, avec la présence de sous-titres en français mais aussi en anglais pour nos amis anglophones.

Pendant plus d’une heure, vous pourrez donc découvrir les jeux de demain, avec des annonces inédites et des jeux révélés en exclusivité, pour la première fois. Vous retrouverez également des vidéos de gameplay et des carnets de développeurs pour mettre encore plus en lumière le travail des équipes derrière les jeux.

Une première liste des participants

Et puisque l’on aime vous mettre l’eau à la bouche, voici une petite partie des studios/éditeurs qui seront présents lors de cet AG French Direct :

WanadevStudio

Dear Villagers

Nacon

PID Games

Abiding Bridge

Just for Games

Splashteam

Ishtar Games

Goblinz Studio

Et bien d’autres…

Ne gâchons pas toutes les surprises tout de suite, vous découvrirez le reste de participants dans les prochains jours, ou lors de la diffusion de la conférence le 6 mai.

Le replay de la présentation sera disponible juste après sa diffusion sur notre chaîne YouTube, tandis que vous pourrez retrouver toutes les informations sur les annonces de l’émission directement sur notre site, avec des aperçus et des interviews exclusives à découvrir.

Comme d’habitude, un post-show sera également au programme durant le week-end avec la présentation en live de quelques jeux que l’on aura vu durant la conférence. Plus de détails seront partagés sur cette partie dans les prochains jours, mais vous pourrez y retrouver des développeurs et développeuses qui viendront présenter leurs jeux en live, avec parfois des démos à l’appui, pour des interviews et des présentations de gameplay exclusives.

Le Paris Fan Festival, partenaire de choix de l’AG French Direct

Pour cette édition, l’AG French Direct a le plaisir d’annoncer un partenariat avec le Paris Fan Festival, qui aura lieu du 7 au 8 mai à la Porte de la Villette. Ce salon célèbre la pop culture dans son ensemble pour parler de comics, mangas, films, séries, et bien entendu de jeux vidéo. Pendant deux jours, le Paris Fan Festival organise de multiples événements, avec de nombreux exposants et invités de renoms, que vous pouvez découvrir sur le site officiel du salon.

ActuGaming sera aussi présent durant ce salon, puisque en plus d’officier comme cérémonie d’ouverture sur le thème du jeu vidéo pour le Paris Fan Festival le 6 mai, vous pourrez retrouver sur place et sur scène le meilleur de l’AG French Direct dès le 7 mai, avec des animations pour que l’on continue à soutenir les productions françaises et francophones tous ensemble, enfin réunis dans un salon physique.

On vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour en savoir plus sur cette édition de l’AG French Direct. N’hésitez pas à suivre l’actualité de l’événement au plus près grâce au compte Twitter AG French Direct.