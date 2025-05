Alien: Rogue Incursion : Le FPS horrifique de Survios sortira le 30 septembre sur PC et PlayStation 5

Une expérience de jeu « repensée » pour l’occasion

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette production, elle nous invite à suivre l’histoire de Zula Hendricks, une ancienne Marine déterminée à percer les secrets autour des étranges et dangereuses expériences menées par la Weyland-Yutani Corporation. Pour cela, elle se rend sur la planète Purdan, en compagnie de son compagnon synthétique Davis 01, afin de s’infiltrer dans le complexe de Gemini Exoplanet Solutions. Malheureusement, celui-ci est infesté de Xénomorphes et nous devrons l’aider à survivre, tout en explorant ce milieu au combien hostile.

Rendez-vous fin septembre pour (re)découvrir Alien: Rogue Incursion Evolved Edition sur PC via Steam et PlayStation 5. Si ça vous intéresse, notez que deux éditions seront proposées à la vente pour cette version : une Standard et une Deluxe, la seconde incluant, en plus du jeu, un skin d’arme et d’armure ainsi qu’un accès à l’artbook numérique officiel du titre.