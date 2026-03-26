AG French Direct 2026 : Appel aux candidatures, les studios français et francophones sont invités pour la prochaine conférence

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Votre rendez-vous désormais annuel est de retour. Depuis plusieurs éditions, l’AG French Direct vous présente de nombreuses créations françaises et francophones, à travers une conférence produite par notre équipe et une page Steam qui regroupe toutes les annonces et des démos inédites. 2026 ne déroge pas à la règle, et l’appel aux candidatures est lancée.

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State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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