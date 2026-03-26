AG French Direct 2026 : Appel aux candidatures, les studios français et francophones sont invités pour la prochaine conférence

L’AG French Direct de retour

Presque six ans depuis la première édition : l‘AG French Direct est une conférence numérique centrée sur les jeux français et francophones où une trentaine de studios, développeurs et éditeurs dévoilent de nouveaux trailers, des jeux encore jamais montrés et des présentations en exclusivité. Un rendez-vous désormais immanquable, où vous avez pu découvrir des titres comme Tinykin, Deer & Boy, Tchia, Caravan SandWitch ou plus dernièrement, Fallen Fates.

En 2025, vous avez été plus de 950.000 spectateurs et spectatrices, brisant le record des 700.000 de l’éditions précédente. Sans oublier tous les contenus que l’on produit et qui gravitent autour, avec des interviews, des previews, et une page Steam remplie de chouettes démos.

Comment déposer sa candidature pour participer ?

On se doute que cet article s’adressera avant tout aux professionnels et professionnelles du milieu puisque nous n’avons encore aucune date à communiquer (si ce n’est un vague « fin mai 2026 »), ni aucun détail publique à partager. Studio, éditeur, artiste, développeur et développeuse, sachez que vous pouvez dès à présent postuler et déposer votre candidature pour la prochaine édition de l’AG French Direct, qui aura lieu d’ici la fin du printemps. Pour cela, rien de bien sorcier, il vous suffit de postuler via ce formulaire et de répondre à un court sondage.

Pour rappel, l’inscription et la participation à l’événement est entièrement gratuite. Que vous soyez un petit indépendant ou un éditeur qui compte sur le marché, tout le monde a sa chance de participer. Vous pouvez également nous contacter sur notre formulaire de contact pour plus d’informations.