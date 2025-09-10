Katanaut, Tossdown, Ground Zero Hero… Acclaim est de retour avec 9 jeux, voici le résumé du Play Acclaim Showcase

Vous trouverez ici la liste des différents jeux présentés par Acclaim lors du Play Acclaim du 10 septembre :

Tossdown

Plateformes : PC et consoles

On commence avec Tossdown, un jeu d’action en vue isométrique où l’on joue un livreur de colis qui a visiblement beaucoup d’ennemis. Sur le chemin pour accomplir votre boulot, vous devrez esquiver tout un tas de menaces, notamment en récupérant des bonus pour vous aider à survivre un peu plus longtemps.

Ground Zero Hero

Plateformes : PC et consoles

Ground Zero Hero se présente à lui comme un Vampire Survivors-like au style très cartoonesque, qui nous plonge dans un monde post-apocalyptique rempli de mutants visqueux que vous devrez exploser grâce à des mutations différentes à essayer. Petite particularité du titre, une bande-son qui va évoluer au rythme de l’action, avec un premier aperçu que l’on découvre en vidéo.

Basketball Classics

Plateformes : PC et Switch

Acclaim a aussi eu l’envie de retrouver les jeux de basket d’antan avec ce Basketball Classics, qui est une pure bouffée de nostalgie avec des contrôles et des visuels simples qui rappellent les jeux d’il y a des décennies. On y retrouve plus de 1 000 joueurs connus à travers différentes époques, dans 175 équipes, avec évidemment des légendes de ce sport.

Pixel Washer

Plateformes : PC et consoles

Pixel Washer pourrait être résumé à un PowerWash Simulator en pixel-art, mais le titre pousse le bouchon encore un peu plus loin en mettant en place des décors véritablement étonnants, en allant d’un plateau de jeu d’échecs à un écran de combat d’un RPG à l’ancienne.

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Plateformes : PC et consoles

The Prisoning: Fletcher’s Quest se veut être un jeu d’action très « meta », puisqu’il vous fera incarner un personnage qui se retrouve coincé dans l’esprit tortueux d’un développeur de jeu vidéo. Un royaume d’anxiété s’offre à vous, avec des idées délirantes de niveaux et de situations différentes qui feront de cette expérience un sacré voyage.

GRIDbeat!

Plateformes : PC et consoles

GRIDbeat! pourra évoquer la mécanique de Crypt of the NecroDancer puisqu’il nous demande d’avancer uniquement au son du rythme de la musique, si ce n’est que l’on est ici coincé dans des labyrinthes cybernétiques, tandis que des programmes de sécurité nous pourchassent pour nous éjecter de là.

Talaka

Plateformes : PC et consoles

Parce que le genre du roguelite est increvable, en voici un autre avec Talaka, qui a au moins le mérite de nous faire découvrir de nouveaux horizons peu exploités dans le média, à savoir une mythologie inspirée par l’Afrique et le Brésil, ce qui confère au titre un charme certain, surtout avec une direction artistique singulière.

HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Plateformes : PC et consoles

HYPERyuki: Snowboard Syndicate est sans doute né avec l’envie de retrouver l’esprit Cool Boarders de la PS1, mais avec une direction artistique nettement plus colorée et fantaisiste. Ce jeu de snowboard nous demandera d’enchaîner les tricks dans des maps loin d’être réalistes, et l’on pourra ici s’amuser à récupérer tout plein de vêtements pour personnaliser notre style.

Katanaut

Plateformes : PC et consoles

Et on termine sur Katanaut, un titre qui avait déjà été repéré et qui est donc placé sous l’aile d’Acclaim le jour de sa sortie. Longtemps résumé comme étant « Dead Space Cell », car il propose de l’action 2D dans une station spatiale remplie de créatures aliens à démembrer, ce jeu d’action/roguelite propose d’accumuler des compétences en rechargeant les données de mémoires des défunts, tout en proposant des combats rapides et sanglants avec certains boss imposants.