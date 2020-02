Puisque certains studios sont déjà à l’oeuvre sur des jeux pour la PS5 et Xbox Series X, les langues commencent à se délier autour des prochaines consoles. C’est notamment le cas du studio 4A Games (la série Metro), qui a confié à Eurogamer leur enthousiasme sur les machines à venir.

Le Ray-Tracing mis en avant

Dans un long billet qui revient sur les spécificités du portage Switch des deux premiers Metro, 4A Games avoue dans un premier temps être complètement focalisé sur le Ray-Tracing, qui sera présent dans les consoles de nouvelles générations : « En interne, nous expérimentons beaucoup, et avec des résultats spectaculaires jusqu’à présent. Vous allez devoir attendre pour voir ce que nous avons intégré dans nos futurs projets« .

Le studio ne peut pas révéler beaucoup d’informations sur ces consoles, étant donné qu’il est tenu à la confidentialité, mais pour 4A Games et l’un de ses dirigeants Oles Shishkovstov, la PS5 et la Xbox Series X pourraient encore nous dévoiler quelques surprises : « Je suis encore plus excité par les choses qui non pas encore été révélées au public« .

Les prochaines consoles cachent donc encore pas mal de secrets, même si Microsoft a pris les devants aujourd’hui pour lever le voile sur certaines fonctionnalités de la Xbox Series X.