La communication autour de la prochaine génération n’a décidément rien à voir avec ce que l’on connaissait. Sony a désormais pris l’habitude de lâcher des bribes d’informations sur le net à travers plusieurs sites, et Microsoft semble suivre le même chemin. La Xbox Series X, qui a été présentée officiellement lors des Game Awards, a aujourd’hui droit à quelques précisions, qui nous en apprennent beaucoup plus sur ce qui se cache à l’intérieur de la console.

Quelles sont les caractéristiques de la Xbox Series X ?

Dans un long billet publié par Phil Spencer sur le site officiel Xbox, on peut donc apprendre certaines des caractéristiques techniques de la consoles, notamment au niveau de sa puissance. Comme les rumeurs l’indiquaient, la Xbox Series X embarquera un GPU de 12 teraflops et sera donc environ deux fois plus puissante qu’une Xbox One X, et huit fois plus qu’une Xbox One basique.

Elle disposera également de la technologie Variable Rate Shading (VRS), qui permet d’instaurer un meilleur framerate tout en gardant l’image très nette. Le RayTracing sera évidemment de la partie pour améliorer les effets de lumière.

La fonctionnalité Quick Resume avait déjà été annoncée rapidement, et permettra de lancer plusieurs jeux en même temps, et de pouvoir switcher de l’un à l’autre sans écran de chargement ou sans devoir en fermer un.

On note également la présence de la Dynamic Latency Input (DLI), qui améliorera le temps de latence, ce qui plaira surtout aux amateurs de jeux de combat et de FPS. Le Variable Refresh Rate (VRR), apporté par des ports HDMI 2.1, devrait quant à lui stabiliser les lags, et donner accès à un meilleur framerate, le tout sans tearing.

La plupart des autres caractéristiques avaient déjà été annoncées, comme la présence d’un SSD, le support jusqu’à 120 fps et la rétrocompatibilité. On apprend d’ailleurs que la technologie Smart Delivery permettra d’acheter une seule fois un jeu, qui sera ensuite adapté à toutes les consoles Xbox. Pour le cas de Halo Infinite par exemple, vous pourrez acheter votre jeu sur Xbox Series X, mais aussi y jouer sur Xbox One. Microsoft a ouvert cette technologie aux éditeurs et développeurs, qui pourront l’utiliser ou non à leur guise.

En résumé

Voici donc ce que l’on peut retenir des déclarations de Phil Spencer aujourd’hui sur la Xbox Series X :

12 teraflops

Disque dur SSD

Framerate pouvant aller à 120 fps

Rétrocompatibilité

Support DirectX RayTracing

Technologie « Variable Rate Shading » (VRS) pour le framerate

Technologie « Dynamic Latency Input » (DLI) pour corriger les problèmes de latence

Fonction « Quick Resume » pour lancer plusieurs jeux à la fois

Fonction « Smart Delivery » pour acheter les jeux une seule fois

La Xbox Series X n’a cependant toujours pas de date de sortie, ni de prix. La communication autour de la console et de la PS5 risque cependant de s’accélérer dans les prochains jours et les prochains mois.