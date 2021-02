Un insider nous dit pourquoi Nintendo attendrait avant de révéler plus de Zelda

Nous vous parlions il y a quelques jours de The Legend of Zelda Wind Waker et Twilight Princess HD qui devraient tout deux être annoncés sur Switch cette année selon des sources fiables. Aujourd’hui, un autre insider bien connu de l’industrie confirme plus ou moins cette affirmation en nous donnant une fenêtre plus précise ainsi que les raisons de la déception du dernier Nintendo Direct pour les fans de Link.

On laisse Mario finir son gâteau

Selon Jeff Grubb, journaliste sur le site Venturebeat qui révèle régulièrement des annonces fiables en avant-première, Nintendo ne dévoile pas encore toutes ses cartes pour des raisons de marketing. Vous n’êtes pas sans savoir que les deux licences mythiques de Nintendo, Mario et Zelda, fêtes leurs 35 ans en cette année 2021. La compagnie voudrait ainsi le public de la marque se concentre d’abord sur l’un avant de passer à l’autre. Tout ne serait donc qu’une question de timing pour laisser le temps à Mario de vendre ses jeux.

Wind Waker et Twilight Princess pour cet été ?

Toutefois, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD fut quand même annoncé lors du dernier Nintendo Direct. Là encore, Nintendo voudrait simplement assurer l’attention des fans sur ce titre. Toujours selon Grubb, la firme attendrait donc cet été, soit peu de temps après la sortie du jeu, pour révéler Wind Waker HD et Twilight Princess HD sur Switch.

Il s’agirait donc d’étaler les annonces et les sorties afin de maximiser les ventes. Un raisonnement qui semble assez logique d’autant que l’on imagine bien Nintendo pousser Skyward Sword HD avant Wind Waker et Twilight Princess afin que ces derniers ne fassent pas de l’ombre à l’un des Zelda les moins appréciés de la série. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’opus vendus séparément au prix fort (même si beaucoup passeraient à la caisse après avoir râlés un bon coup sur le net à n’en pas douter).

On peut également espérer d’autres surprises concernant la franchise dans les prochains mois et surtout des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2.