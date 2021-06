Zelda Breath of The Wild 2 : Nintendo explique pourquoi on ne connait pas encore le nom du jeu

Si on l’appelle communément The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, il ne s’agit pas encore de son nom officiel. Nintendo fait encore référence à la « suite de The Legend of Zelda: Breath of The Wild » sans vouloir nous donner un nom précis, et le trailer diffusé hier lors du Nintendo Direct n’a rien changé à cela. Et il y a visiblement une raison.

Nintendo se la joue Marvel

Lors d’une interview accordée à IGN, Bill Trinen et Nate Bihldorff de Nintendo of America ont déclaré que le sous-titre du jeu n’est pas encore connu car il pourrait révéler des choses sur le titre :

« Pour ce qui est de la raison pour laquelle nous ne donnons pas le nom, vous devrez juste être patient, car évidemment, les noms de jeux Zelda sont importants. Ces sous-titres… Ils vont donner des petits bouts d’indices sur ce qui pourraient peut-être se passer. »

Le nom complet du jeu restera donc encore un mystère un moment, pour ne pas révéler trop tôt d’éventuelles mécaniques principales. Le jeu de pistes a tout de même déjà débuté à travers la communauté, qui dissèque chaque image du dernier trailer pour tenter de comprendre ce qu’il se passe dans cette suite.

On espère ne pas attendre 2022 pour en savoir un peu plus.