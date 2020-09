Ubisoft : Yves Guillemot s’exprime sur les polémiques à travers un message vidéo en amont de l’Ubisoft Forward

Avec les enquêtes et les polémiques qui entourent Ubisoft, l’Ubisoft Forward de ce soir intervient dans un moment compliqué pour l’éditeur, comme en juillet dernier. On s’attendait à ce que Yves Guillemot prenne la parole ce soir durant le show pour adresser un message à la communauté et à ses équipes, mais c’est finalement arrivé plus tôt que prévu.

MAJ : Finalement, le message visible ci-dessous ne sera pas intégré à l’Ubisoft Forward, par « manque de temps » selon un tweet d’Ubisoft. Une excuse que l’on pouvait comprendre en juillet, beaucoup moins ici. Ubisoft promet d’intégrer le message dans la VOD, qui sera certainement visionnée par nettement moins de gens. Vous retrouverez ci-dessous l’article initial.

Un message d’excuses rempli de promesses

Dans un long message de 4 minutes, Yves Guillemot s’excuse à nouveau des dommages causés par certains de ses employés. Il affirme que même si ce sera long, des mesures sont en train d’être prises pour changer la culture de l’entreprise et pour la rendre moins toxique.

La question de la diversité et de l’inclusion au sein des équipes est également abordée, notamment avec le programme Womxn Develop at Ubisoft, qui va recevoir un financement d’un million de dollars supplémentaires sur les cinq ans à venir et qui aidera les femmes à accéder à des formations, ainsi qu’à gagner de l’expérience sur des postes liés à la création de AAA, et ce partout dans le monde.

Yves Guillemot n’oublie pas l’affaire Tom Clancy’s Elite Squad en s’excusant une nouvelle fois pour le contenu inapproprié du jeu par rapport au mouvement Black Lives Matter. Un don sera versé à une association pour soutenir la cause, mais le montant n’a pas été précisé.

Il termine en remerciant toutes ses équipes, qui travaillent parfois de chez eux dans des conditions difficiles suite à la pandémie actuelle, et est impatient de nous montrer leur travail lors de l’Ubisoft Forward.

Une vidéo intégrée à l’Ubisoft Forward ?

Un message somme toute clair, qui avait besoin d’être adressé après toutes ces affaires. Notons néanmoins que la faute est à demi-assumée, lorsque Yves Guillemot affirme qu’il a pris connaissance de tout cela cet été, alors que de nombreux témoignages ont pu confirmer que la direction était au courant depuis longtemps et à tout fait pour ne rien ébruiter, comme le souligne l’enquête de Jason Schreier pour Bloomberg.

On peut aussi se demander si ce message sera aussi directement intégré au show de ce soir, ou s’il sera seulement diffusé en amont. On comprend aisément que l’Ubisoft Forward est une fête pour les développeurs, qui sont fiers de montrer leur travail, mais il serait tout de même étrange de ne pas inclure ce discours dans le show final et de le laisser discrètement sur les réseaux sociaux. Après tout, l’excuse de temps pour le montage ne marchera pas cette fois.