Young Souls s’offre une sortie surprise aujourd’hui sur Stadia et annonce sortir sur consoles cet automne

Projet annoncé depuis des années, Young Souls refait surface aujourd’hui pour une nouvelle que l’on attendait pas. Le titre de 1P2P et de The Arcade Crew s’était montré il y a quelques mois pour présenter son exclusivité temporaire sur Stadia, et le voici qui débarque sans prévenir avec une sortie surprise.

Les versions consoles annoncées

Plus besoin d’attendre plus longtemps pour découvrir ce mélange entre beat’em up et RPG, puisqu’il est disponible dès maintenant sur Stadia contre 24,99 €. Rappelons que pour le moment, le titre est exclusif à la plateforme de Google, mais cela ne sera l’affaire que de quelques mois.

On apprend en effet que des versions PC (via Steam), PS4, Xbox One et Switch sont bien au programme, et qu’elles arriveront dès cet automne, sans qu’aucune date précise ne soit mentionnée pour autant.

On en profite également pour découvrir un nouveau trailer pour le jeu, qui s’attarde sur les différents boss que les jumeaux vont croiser durant leur aventure.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Young Souls, n’hésitez pas à consulter notre interview avec Jérôme Fait, co-créateur de 1P2P Studio, réalisée dans le cadre de notre dernier AG French Direct.