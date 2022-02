Young Souls sortira le 10 mars prochain sur consoles et PC

Sorti en août 2021 exclusivement sur Google Stadia, Young Souls s’apprête enfin à sortir sur consoles et PC afin d’élargir encore plus son public. Il faudra attendre un peu plus d’une semaine pour profiter du jeu indépendant français.

Young Souls sous le signe des gémeaux

The Arcade Crew et 1P2P Studio nous annoncent donc que la date de sortie pour Young Souls est fixée au 10 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Il bénéficiera également de la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series mais pas de versions natives au programme. Pour cette occasion, nous avons droit à une nouvelle vidéo qui nous résume tout ce que peut nous offrir le titre indépendant.

Rappelons que Young Souls est un beat’em up en coopération disposant de mécaniques de RPG. On y incarne Jenn ou Tristan, deux adolescents qui partent à la recherche de leur tuteur disparu. Le jour, ils peuvent se balader dans leur petit bourgade pour s’entrainer et faire quelques achats, tandis que la nuits ils combattent des démons dans un autre monde très étrange.

Bien qu’il semble être plus taillé pour la coopération, il est possible d’y jouer en solo. Il vous faudra alors changer de personnage durant les combats.