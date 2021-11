Young Souls fait le point avant sa sortie sur PC et consoles

Déjà sorti sur Google Stadia depuis quelques semaines, Young Souls arrivera bientôt sur consoles et PC. A cette occasion, le titre de 1P2P et de The Arcade Crew était présent lors de notre dernier AG French Direct, afin de donner un nouvel aperçu complet du jeu.

Un dernier aperçu avant la sortie des versions PC et consoles

Jérôme Fait, co-créateur de 1P2P Studio (avec qui nous avions pu nous entretenir à l’occasion de l’AG French Direct de mars), nous offre donc un tour d’horizon de ce que le jeu a à offrir.

C’est donc l’occasion de voir à nouveau des images de cet action-RPG, où l’on nous montre l’importance de bien se préparer avant de foncer tête baissée dans les donjons et dans les boss les plus exigeants. Il faudra bien équiper les jumeaux à l’aide d’une centaine d’armes disponibles, et jouer avec quelqu’un d’autre en coopération si le coeur vous en dit.

Young Souls est disponible dès maintenant sur Stadia, et sortira prochainement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.